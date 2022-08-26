Мицотакис обещает реформировать разведку, после скандала с прослушкой члена парламента Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в пятницу, 26 августа, пообещал «реформировать разведку».

«Призываю снизить тон, давайте подведем черту под вчерашними ошибками, и давайте объединимся перед вызовами завтрашнего дня», — заявил Кириакос Мицотакис во время жарких дебатов в парламенте по поводу скандала с прослушиванием телефонных разговоров.

«У нас будет трудная зима, а вдоль Эвроса уже запланирована новая волна вторжения, на этот раз под якобы гуманитарным предлогом», — начал он, намекая на попытки прибытия мигрантов и беженцев на греко-турецкую границу.

Дело о прослушивании телефонных разговоров разразилось в Греции в конце июля после того, как Никос Андрулакис, лидер третьей парламентской партии, социалистической партии Пасок-Кинал, подал в суд за попытку прослушивания своего мобильного телефона с помощью нелегального программного обеспечения Predator.

Эти разоблачения привели к двум отставкам в начале августа в окружении Кириакоса Мицотакиса, главы разведки (EYP) Панайотиса Контолеона и близкого советника премьер-министра.

Затем Кириакос Мицотакис признал, что слежка EYP за Никосом Андрулакисом была ошибкой этой службы, но отрицал ее слежку с помощью программного обеспечения Predator, которое греческое государство «никогда не покупало и не использовало».