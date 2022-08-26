Компания Bayraktar полностью исключила вероятность поставок беспилотников в Россию

Генеральный директор турецкой компании Bayraktar заявил о невозможности поставок ударных дронов в Россию.

В интервью BBC генеральный директор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар заявил, что вероятность поставок ударных дронов для нужд российской армии полностью исключена в связи с достигнутыми ранее договоренностями с Украиной.

"Мы не будем продавать свои дроны в Россию ни за какие деньги", — заявил бизнесмен.

До начала специальной военной операции в Украине в компании Bayraktar неоднократно заявляли о готовности продавать беспилотники России, если она того пожелает.

После 24 февраля позиция руководства турецкого концерна изменилась.