Компания Bayraktar полностью исключила вероятность поставок беспилотников в Россию
Генеральный директор турецкой компании Bayraktar заявил о невозможности поставок ударных дронов в Россию.
В интервью BBC генеральный директор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар заявил, что вероятность поставок ударных дронов для нужд российской армии полностью исключена в связи с достигнутыми ранее договоренностями с Украиной.
"Мы не будем продавать свои дроны в Россию ни за какие деньги", — заявил бизнесмен.
До начала специальной военной операции в Украине в компании Bayraktar неоднократно заявляли о готовности продавать беспилотники России, если она того пожелает.
После 24 февраля позиция руководства турецкого концерна изменилась.
Опубликовано: Максим Алексеев
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