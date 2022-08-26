Турция заявила, что Швеция и Финляндия выполнили ее условия для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия подтверждают свою приверженность борьбе с «терроризмом» и выполнят требования Турции.

Швеция и Финляндия подтвердили в пятницу, 26 августа, свою приверженность борьбе с терроризмом, заявили в Анкаре.

«Финляндия и Швеция подтвердили свое обязательство, зафиксированное в трехстороннем меморандуме [подписанном в конце июня, прим. ред.], демонстрировать полную солидарность и сотрудничество с Турцией в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — говорится в заявлении, опубликованном Офис пресс-секретаря президента Турции не сообщая дополнительно, какие условия меморандума были выполнены.

Напомним, что Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки экстрадировать лидеров курдских группировок РПК, которые находятся на их территории.