Турция заявила, что Швеция и Финляндия выполнили ее условия для вступления в НАТО
Швеция и Финляндия подтверждают свою приверженность борьбе с «терроризмом» и выполнят требования Турции.
Швеция и Финляндия подтвердили в пятницу, 26 августа, свою приверженность борьбе с терроризмом, заявили в Анкаре.
«Финляндия и Швеция подтвердили свое обязательство, зафиксированное в трехстороннем меморандуме [подписанном в конце июня, прим. ред.], демонстрировать полную солидарность и сотрудничество с Турцией в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — говорится в заявлении, опубликованном Офис пресс-секретаря президента Турции не сообщая дополнительно, какие условия меморандума были выполнены.
Напомним, что Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки экстрадировать лидеров курдских группировок РПК, которые находятся на их территории.
Опубликовано: Тарас Медведев
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