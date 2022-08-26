Новое правительство Италии вынуждено будет ограничить потребление света и газа
Это произойдет в том случае, если в ближайшее время цены на природное топливо не упадут.
Такое заявление сделал Маттео Сальвини, лидер правоцентристской партии "Лига". По его словам, экономия газа начнется с крупных предприятий.
Если в соседней Франции есть свои энергетические резервы за счет десятков действующих АЭС, то Италия импортирует энергию из-за границы, в результате чего в стране возникает опасность неравномерной подачи освещения и отопления в жилой сектор и общественные учреждения.
Новая предвыборная компания в Италии стартует 25 сентября этого года. И вопрос роста энерготарифов в ее рамках является ключевым.
Все партии страны в своих предвыборных программах поддерживают предложение действующего правительства о введении общеевропейского порога цен на газ.
Но в вопросах возврата к ядерной энергетике, размещения в стране терминалов по переработке импортируемого по морю сжиженного природного газа и инвестиций в возобновляемые источники энергии у будущих участников голосования нет.
По данным лондонской биржи ICE, цена фьючерсов на газ в Европе сегодня достигла 3200 долларов за тысячу кубов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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