Новое правительство Италии вынуждено будет ограничить потребление света и газа

Это произойдет в том случае, если в ближайшее время цены на природное топливо не упадут.

Такое заявление сделал Маттео Сальвини, лидер правоцентристской партии "Лига". По его словам, экономия газа начнется с крупных предприятий.

Если в соседней Франции есть свои энергетические резервы за счет десятков действующих АЭС, то Италия импортирует энергию из-за границы, в результате чего в стране возникает опасность неравномерной подачи освещения и отопления в жилой сектор и общественные учреждения.

Новая предвыборная компания в Италии стартует 25 сентября этого года. И вопрос роста энерготарифов в ее рамках является ключевым.

Все партии страны в своих предвыборных программах поддерживают предложение действующего правительства о введении общеевропейского порога цен на газ.

Но в вопросах возврата к ядерной энергетике, размещения в стране терминалов по переработке импортируемого по морю сжиженного природного газа и инвестиций в возобновляемые источники энергии у будущих участников голосования нет.

По данным лондонской биржи ICE, цена фьючерсов на газ в Европе сегодня достигла 3200 долларов за тысячу кубов.