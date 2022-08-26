Замглавы ГАИ по Бердянску умер от ранений, полученных при взрыве
26 августа заместитель ГАИ по Бердянску в Запорожской области скончался от ран, полученных в результате диверсии ВСУ.
Вечером пятницы пресс-служба ГАИ по Бердянску сообщила, что заместитель главы ведомства умер в результате взрыва его автомобиля, совершённого диверсантами ВСУ.
Известно, что украинские разведчики разместили бомбу на дереве возле оздоровительного учреждения "Криворожский горняк", подорвав его в момент нахождения по соседству заместителя ГАИ по Бердянску.
Изначально представитель бердянского ГАИ выжил, после чего был доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями, однако позднее раненый полицейский скончался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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