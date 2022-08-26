Замглавы ГАИ по Бердянску умер от ранений, полученных при взрыве

26 августа заместитель ГАИ по Бердянску в Запорожской области скончался от ран, полученных в результате диверсии ВСУ.

Вечером пятницы пресс-служба ГАИ по Бердянску сообщила, что заместитель главы ведомства умер в результате взрыва его автомобиля, совершённого диверсантами ВСУ.

Известно, что украинские разведчики разместили бомбу на дереве возле оздоровительного учреждения "Криворожский горняк", подорвав его в момент нахождения по соседству заместителя ГАИ по Бердянску.

Изначально представитель бердянского ГАИ выжил, после чего был доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями, однако позднее раненый полицейский скончался.