TotalEnergies продает свою долю в российском газовом месторождении «Новатэку»

Французской компании принадлежало 49% «Тернефтегаза», разрабатывающего Термокарстовое газовое месторождение в России, которое в последние дни вызвало споры.

Французская группа TotalEnergies только что объявила в пресс-релизе, что достигла соглашения со своим российским партнером «Новатэк» о продаже ему 49% акций компании «Тернефтегаз», которая разрабатывает Термокарстовое газовое месторождение в России.

TotalEnergies уже объявила о «постепенной приостановке своей деятельности в России» в марте. Это касалось активов по добыче нефти (Харьягинское месторождение) и газа для местного российского рынка (Термокарстовое месторождение), а также других местных видов деятельности (смазочные материалы, аккумуляторы), которые были приостановлены в первом полугодии. Таким образом, 3 августа французская компания завершила продажу своей 20-процентной доли в Харьягинском нефтяном проекте "Зарубежнефти".

По Термокарстовому месторождению переговоры начались 18 июля между TotalEnergies и «Новатэк». В эту пятницу российские власти дали свое согласие на этот проект.

«Завершение продажи осуществляется на обычных условиях и должно состояться в сентябре», — уточняется в пресс- релизе TotalEnergies.

Во Франции группу подвергли критике за ее деятельность в России. Якобы компания поставляла газовый конденсат на российские НПЗ для производства авиационного керосина. Издание Le Monde обвинило TotalEnergies в том, что она косвенно поддерживает российскую военную авиацию, которая участвует в СВО. Компания опровергла эту информацию, заявив, что этот керосин «исключительно экспортируется за пределы России».