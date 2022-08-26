Лукашенко: украинцы никакие не «нацики»

Александр Лукашенко сообщил, что не считает всех украинцев нацистами, однако критически смотрит на правительство Украины.

В пятницу Александр Лукашенко заявил, что не считает украинский народ "нациками" и хорошо к нему относится, однако в правительстве Украины белорусский президент действительно видит людей националистических взглядов.

Также Лукашенко заявил, что среди украинских нацистов есть те, которые пьют и "нюхают", а потом "вякают" с экранов телевизора или в сети интернет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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