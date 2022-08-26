В Большом театре отменены спектакли бывшего друга Варнавы режиссера Молочникова

Александра отстранили от участия в спектаклях «Флорентийская трагедия» и «Франческа да Римини».

Первое заседание Группы, которая занимается раследованием антироссийской деятельности в сфере культуры, состоялось в начале августа. Госдеятели России обсудили поступки ряда медийных личностей и призвали лишить работы некоторых из них, сообщает СтарХит.

В частности, в черный список попали телеведущий Иван Ургант, историк моды Александр Васильев. Как выяснилось, там же оказался и театральный режиссер Александр Молочников. По мнению чиновников, кураторы и руководители данных персон должны внимательно отнестись к публичным высказываниям этих людей и уволить, если они не принесут извинений.

Как сообщил директор Большого театра Владимир Урин, Александр Молочников отстранен от участия в двух спектаклях: «Флорентийская трагедия» и «Франческа да Римини». Руководитель также отметил, что постановщик не состоит и "никогда не состоял с Большим театром России в трудовых отношениях".

30-летний Александр переживает непростой период и в личной жизни. В прошлом месяце стало известно, что он разошелся с Екатериной Варнавой. Якобы это случилось в момент, пара успела тайно пожениться и даже строила планы на будущее.

Остаться друзьями них не получилось: Екатерина удалила все совместные фото с Александром в соцсетях и отписалась от него. По одной из версий, причиной стало то, что Молочников закрутил роман с актрисой из Тетра на Малой Бронной.

Как уточнили СМИ, режиссер якобы полгода состоял в интимных отношениях с другой, вся труппа об этом знала и молчала.