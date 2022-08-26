Лукашенко: белорусские самолёты Су-24 готовы нести ядерное оружие России
Александр Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолётов для несения российского ядерного оружия.
26 августа белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что ранее он провёл содержательный диалог с Владимиром Путиным, договорившись о том, чтобы белорусские самолёты Су-24 были переоснащены для готовности несения российского ядерного вооружения, способного защищать границы Союзного Государства России и Беларуси.
По словам Лукашенко, с момент их с Путиным разговора прошло некоторое время, и теперь он может сообщить, что белорусские Су-24 уже действительно переоборудованы для несения ядерных боеголовок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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