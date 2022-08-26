Лукашенко призвал европейцев раздеваться и работать для выхода из кризиса

Александр Лукашенко уверен, что для прекращения экономического кризиса в Европе жители данного региона должны много работать.

26 августа президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в Европе манифестировался невиданный экономический кризис, поскольку помимо коронавирусной пандемии урон экономике стран ЕС нанесли решения их лидеров спонсировать Украину финансово и посредством поставок оружия.

По мнению Лукашенко, чтобы кризис в Европе полностью прекратился, жителям Евросоюза следует поскорее "раздеваться, напрягаться и работать".