Малофеев обозначил новые границы России после начала спецоперации
Замглавы Всемирного русского народного собора, председатель общества «Царьград» Константин Малофеев дал свою оценку окончательным границам России после начала СВО.
«Мы должны остановиться на наших законных границах. Они пролегают там, где заканчивается Русский мир. Он заканчивается на границах Украины, где были во времена СССР»,-сказал Малофеев.
По его мнению, Украина ни что иное, как псевдогосудартсво. При этом подчеркнул, что оно имело право на существование до 2014 года.
Теперь же Украина стала «структурой по обслуживанию мирового олигархата», отметил председатель «Царьграда» и уточнил, что страна уже давно находится в оккупации западных спецслужб.
Опубликовано: Тарас Медведев
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