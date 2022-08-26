В Париже закрывают Центр приема украинских беженцев

Существующий Центр закроют 28 августа, и он переедет в более скромное помещение, которое сейчас используют для временного проживания.

Крупный и единственный центр приема украинских беженцев в Париже закроется в воскресенье, сообщила в пятницу, 26 августа, префектура региона Иль-де-Франс (Приф), которая выделит новое, более скромное помещение.

С середины марта о людях, спасающихся от войны в Украине, заботятся в зале выставочного центра Porte de Versailles в Париже, где одно пространство отведено под административные процедуры, а другое — под жилье в чрезвычайных ситуациях.

«Закрытие этого объекта запланировано на 28 августа, в этот же день откроется новый центр приема перемещенных украинцев в парижском Event Center, пространстве в 19-м округе столицы, которое регулярно используется для размещения мигрантов», сообщили в префектуре.

В течение нескольких недель наблюдается замедление прибытия украинских беженцев, которых сейчас во Франции более 100 000 человек. Это привело к тому, что гигантский выставочный центр остался почти пустым, включая зал площадью более 22 000 м².

Несколько ассоциаций и общественных организаций провели демонстрацию в начале июля перед выставочным центром с требованием, чтобы в нем создали возможность для приема всех перемещенных лиц, а не только украинцев.