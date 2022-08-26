Предсказание Медведева о цене на газ в Европе начинает сбываться

Вечером 26 августа стоимость одного кубометра газа в странах европейского региона стала выше 3500 долларов за одну тысячу кубов.

В пятницу вечером лондонская биржа ICE зафиксировала подъём цены на газ в государствах Европы выше трёх с половиной тысяч долларов за 1000 метров кубических. Ещё несколько дней назад рекордным считался подъём цены на газ в ЕС до 3200$, однако далее цена достигла отметки в 3300 долларов, не остановив свой рост на достигнутом.

Примечательно, что накануне экс-президент России Дмитрий Медведев иронично ответил на призывы европейских политиков ввести новые антироссийские санкции, заметив, что экономические рестрикции в адрес Москвы являются первостепенной причиной повышения цены на газ в странах ЕС.

При этом Медведев уверяет, что в скором времени средняя стоимость одной тысячи кубометров газа в Европе может составить 4000 долларов, что выглядит всё более реалистичным.