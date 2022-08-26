Подоляк: переговоры с Россией станут «смертным приговором» для Украины

Советник Зеленского Михаил Подоляк считает, что переговоры с Москвой могут погубить Украину.

26 августа представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что считает возобновление мирных переговоров с Россией "смертным приговором" для Украины, поскольку российские войска обязательно воспользуются любой передышкой на фронте для накопления сил и нового наступления на Киев.

При этом Подоляк отмечает, что сам Владимир Зеленский и весь народ Украины не желают новых переговоров с Кремлём, поскольку не верят российским политикам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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