В советские времена детям в Узбекистане приходилось работать на плантациях хлопка

В 1882 году был принят закон, который запретил труд до 12 лет, а для детей 12-15 лет ограничил время работы 8 часами в день. Был введен запрет на ночную и воскресную детскую работу. Но труд детей использовался даже в СССР.

Особенно ярко это проявлялось в Узбекистане, где детей 15-17 лет принудительно отправляли на сбор хлопка. С сентября до конца октября они оставались на плантациях, несмотря на холодную погоду.

Для детей были установлены нормы по сбору хлопка, которые нужно было соблюдать. Работа доставляла боль из-за острых краев хлопковых коробочек и постоянной неудобной позы – коробочки располагаются на уровне колен.

Труд детей тщательно контролировался проверяющими, все ошибки заставляли исправлять. Собранный хлопок укладывали в тюки весом 20 кг, их дети носили к специальным тележкам.

Здесь вес тюка проверяли, за несовпадение с нормой полагалось наказание. Работать приходилось с 6 утра до ночи.

Хлопковые поля обрабатывали химикатами, поэтому сбор хлопка был еще и опасен для здоровья детей. В некоторых случаях детям платили зарплату, а иногда они работали бесплатно.

Узбекистан не был исключением, детский труд использовался и в других советских республиках. Детей отправляли на колхозные поля собирать капусту, картошку, свеклу, морковь.

Считалось, что в обмен колхозы бесплатно поставляют овощи для школьного питания. Тем не менее, бесплатных обедов в школах не было.