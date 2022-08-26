Агрономы рассказали, как восстановить почву после сбора урожая

В августе грядки постепенно освобождаются по мере сбора урожая. Наступает подходящее время для восстановления плодородия почвы.

Растения берут из земли питательные вещества, но их запас не безграничен. Со временем плодородие нужно восстанавливать.

Использовать минеральные подкормки в осенний период бесполезно. Они быстро вымываются дождевой водой и не дают результата.

А вот навоз прекрасно подходит для этих целей. Вносить его лучше осенью, чтобы к весне, к моменту посадки огородных культур состав прошел все стадии распада и стал полезным для растений.

В плотную, тяжелую почву стоит внести солому или лежалые опилки, чтобы улучшить ее структуру, сделать более рыхлой, насыщенной кислородом.

В закисленную почву добавляют золу, во все виды грунта можно вносить компост. Можно воспользоваться и препаратами, улучшающие микрофлору почвы.

Хороший эффект дает заделка скошенной травы в грунт. В ней появляется много дождевых червей, она становится легкой.

Если грамотно подойти к восстановлению почвы осенью, результат будет заметен уже весной. А летом огородные культуры будут хорошо расти, чтобы в итоге порадовать достойным урожаем.