Минюст США опубликовал предписание на обыск дома Трампа в отредактированной версии

Документ, оправдывающий обыск в доме Трампа, обнародован в отредактированной версии, сообщают СМИ.

Американское правосудие опубликовало в пятницу, 26 августа, юридический документ, в котором изложены причины недавнего обыска, проведенного федеральной полицией (ФБР) в доме бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, однако его содержание в значительной степени отредактировано в интересах следствия.

Федеральный судья Брюс Рейнхарт приказал Министерству юстиции обнародовать этот ключевой документ, в котором должны были подробно излагаться причины, приведшие к расследованию в отношении Дональда Трампа, сославшись на общественный интерес к беспрецедентному обыску дома бывшего президента США.

Но магистрат принял просьбу министерства отредактировать важные части документа, которые в противном случае могли бы раскрыть личности некоторых фигурантов дела, во имя «настоятельной» необходимости защитить расследование.

Власти выступили против публикации указанного документа, утверждая, что он потребует редактирования, «настолько обширного, что остальная часть просочившегося текста будет лишена какого-либо существенного содержания».

8 августа ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде, Мар-а-Лаго, изъяв коробки с конфиденциальными документами, которые республиканец не вернул после того, как покинул Белый дом, несмотря на многочисленные просьбы. Дональд Трамп, который заигрывает с идеей выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, давно осуждает этот обоыск, который он видит как иллюстрацию направленной на него «охоты на ведьм».