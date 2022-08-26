Дэнни ДеВито рассказал, как Шварценеггер играл в «Близнецах» под кайфом

На шоу Jimmy Kimmel Live! Популярный актер Денни ДеВито рассказал курьезный случай, который произошел с Арнольдом Шварценеггером на съемочной площадке фильма «Близнецы» в 1988 году.

ДеВито и Шварценеггер играли давно потерявшихся разнояйцевых близнецов, которые в итоге встретились и оказались очень разными.

Во время обеденного перерыва ДеВито пригласил Шварценеггера в свой трейлер выкурить сигару.

Перед этим ДеВито взял сигару, предназначенную Шварценеггеру, и насыпал в нее немного марихуаны.

Когда актеры шли обратно на съемочную площадку, Шварценеггеру пришлось держаться за ДеВито. У него даже возникли проблемы с произнесением реплик.

В сентябре прошлого года было объявлено, что продолжение фильма находится в разработке.

В истории о тройняшках должны были сыграть два оригинальных актера с добавлением Трейси Морган.

К сожалению, в феврале скончался режиссер фильма Иван Рейтман, и производство было приостановлено.