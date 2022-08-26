Дэнни ДеВито рассказал, как Шварценеггер играл в «Близнецах» под кайфом
На шоу Jimmy Kimmel Live! Популярный актер Денни ДеВито рассказал курьезный случай, который произошел с Арнольдом Шварценеггером на съемочной площадке фильма «Близнецы» в 1988 году.
ДеВито и Шварценеггер играли давно потерявшихся разнояйцевых близнецов, которые в итоге встретились и оказались очень разными.
Во время обеденного перерыва ДеВито пригласил Шварценеггера в свой трейлер выкурить сигару.
Перед этим ДеВито взял сигару, предназначенную Шварценеггеру, и насыпал в нее немного марихуаны.
Когда актеры шли обратно на съемочную площадку, Шварценеггеру пришлось держаться за ДеВито. У него даже возникли проблемы с произнесением реплик.
В сентябре прошлого года было объявлено, что продолжение фильма находится в разработке.
В истории о тройняшках должны были сыграть два оригинальных актера с добавлением Трейси Морган.
К сожалению, в феврале скончался режиссер фильма Иван Рейтман, и производство было приостановлено.
Опубликовано: Светлана Репина
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Дэнни ДеВито рассказал, как Шварценеггер играл в «Близнецах» под кайфом
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