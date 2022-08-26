Соломоновы острова отказываются принимать американский корабль

Соломоновы острова отказались принять американский патрульный корабль, который должен был совершить там обычный визит.

Факт свидетельствует об ухудшении отношений между Соединенными Штатами и этим архипелагом, на который Китай оказывает растущее влияние.

Патрульное судно Oliver Henry «должно было совершить обычный визит на Соломоновы острова», говорится в заявлении Корпуса береговой охраны США в пятницу.

«Правительство Соломоновых островов не ответило на просьбу правительства США разрешить кораблю дозаправиться и дозаправиться в Хониаре», — добавили в этом подразделении вооруженных сил США. 

«Госдепартамент находится в контакте с правительством Соломоновых Островов и ожидает, что все будущие запросы правительства США на размещение будут удовлетворены», — говорится в кратком заявлении.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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