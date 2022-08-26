МИД РФ: выдача загранпаспортов сроком на десять лет прекращается с 26 августа

Пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила о прекращении выдачи загранпаспортов с десятилетним сроком действия.

Вечером 26 августа Министерство иностранных дел России опубликовало новый пресс-релиз на сайте ведомства, который уведомляет, что с сегодняшнего дня россияне не смогут получать заграничные паспорта со сроком действия на десять лет. В российском МИДе отметили, что ограничение носит временный характер.

Также в МИД России подчеркнули, что загранпаспорта с пятилетним скором действия будут по-прежнему выдаваться в соответствии с действующим законодательством.