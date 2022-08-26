Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что украинское правительство начало готовить армию и страну к войне с Россией ещё три года назад.

Вечером 26 августа глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично признался, что украинские военные начали подготовку к войне с Россией по приказу Зеленского ещё 8-9 декабря 2019 года.

По словам Данилова, это произошло после того, как Владимир Зеленский отказался от подписания третьих "Минских соглашений", фактически решившись на отстаивание Донбасса военным путём.

При этом Алексей Данилов признаёт, что украинское правительство согласно не информировало граждан страны о том, что в скором времени начнутся боевые действия.