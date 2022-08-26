Путин наградил орденом экс-президента Туркмении Бердымухамедова
26 августа Путин вручил государственную награду бывшему президенту Туркмении Бердымухамедову.
Вечером пятницы ряд российских СМИ сообщил, что Владимир Путин произвёл награждение бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" четвёртой степени.
Примечательно, что в пресс-релизе официального сайта правовой информации РФ нет мотивировочной части, объясняющей конкретные заслуги Бердымухамедова перед Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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