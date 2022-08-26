НАТО объявило об усилении военного присутствия в Арктике

Администрация НАТО сообщила о намерениях усилить военное присутствие в Арктике для армий стран, включенных в блок.

26 августа генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что присутствие российских и китайским военных в арктическом пространстве стало угрожающим для НАТО.

По мнению Столтенберга, Североатлантический альянс уже разработал ответ на российско-китайский союз на Крайнем Севере, которым будет наращивание присутствия военных НАТО в регионе.

При этом Йенс Столтенберг отметил, что военные блока намерены действовать прямолинейными и читаемыми методами, закрепив свои силы в Арктике.