НАТО объявило об усилении военного присутствия в Арктике
Администрация НАТО сообщила о намерениях усилить военное присутствие в Арктике для армий стран, включенных в блок.
26 августа генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что присутствие российских и китайским военных в арктическом пространстве стало угрожающим для НАТО.
По мнению Столтенберга, Североатлантический альянс уже разработал ответ на российско-китайский союз на Крайнем Севере, которым будет наращивание присутствия военных НАТО в регионе.
При этом Йенс Столтенберг отметил, что военные блока намерены действовать прямолинейными и читаемыми методами, закрепив свои силы в Арктике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
В Индии распространяется новая инфекция – томатный грипп
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Производитель вакцины против COVID-19 Moderna подает в суд на конкурентов Pfizer и BioNTech
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием