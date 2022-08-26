Financial Times: На Рождество британцам придется выбирать между отоплением и праздничным столоми

Жителям Великобритании придется на грядущее Рождество выбирать: оплатить отопление иди накрыть стол.

Как сообщает авторитетное западное издание Financial Times, повышение цен на отопление крайне негативно скажется на британский традициях.

Одна из важнейших традиций для многих христианский жителей Великобритании - это праздничный стол на Рождество.

В этом же году по причины существенного подорожания газа тысячам людей придется выбирать: оплатить счета за отопление, либо накрыть стол.

"Жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой", - передает издание.

Напомним, что Британия шла в авангарде среди инициаторов антироссийских санкций.