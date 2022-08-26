Новое исследование показало, что многие чернила для татуировок содержат вещества, вызывающие рак

На собрании Американского химического общества в Чикаго, штат Иллинойс, в среду ученые из Бингемтонского университета представили свое исследование составов, котоеы используются для нанесения татуировок.

Изучив множество популярных образцов чернил для татуировок, исследователи обнаружили, что почти 50 % из них содержат химические вещества, которые могут вызывать рак.

Джон Свирк, доцент кафедры неорганической химии в школе и руководитель исследования отмечает, что чернила для татуировок состоят из двух частей: пигмента и раствора-носителя.

Пигмент представляет собой молекулярное или твердое соединение, а жидкости-носители транспортируют пигмент через разные слои кожи.

Ученый объяснил, как он и его команда протестировали 56 популярных чернил, прежде чем обнаружили, что половина из них содержит химическое вещество, не указанное на этикетке.

В 23 из 56 изученных видов чернил присутствовал азосодержащий краситель. Такие соединения могут дегенерировать под воздействием большого количества бактерий или под воздействием ультрафиолетового света и становиться канцерогенными.

Исследователь изучили размер частиц в 16 красках, которые используются для татуировок. Они обнаружили, что половина этих чернил содержала частицы размером менее 100 нанометров.

Это вызывает беспокойство, поскольку в данные частицы достаточно малы, чтобы проникать через клеточную мембрану и потенциально причинять вред.