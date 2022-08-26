Медведев: Отказа Украины от вступления в НАТО теперь недостаточно для перемирия

Экс-президент России Дмитрий Медведев дал интервью французскому телеканалу LCI.

Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью французскому телевизионному каналу LCI рассказал о ситуации в Украине.

В том числе заместитель главы Совета Безопасности России затронул тему того, как может быть достигнуто перемирие между сторонами.

Дмитрий Медведев отметил, что при нынешних условиях отказа Украины от вступления в НАТО теперь недостаточно для объявления мира.

Сейчас, рассказал Медведев, для объявления мира Российская Федерация должна получить гарантии своей безопасности.

"Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ", - рассказал он.