Медведев: Отказа Украины от вступления в НАТО теперь недостаточно для перемирия
Экс-президент России Дмитрий Медведев дал интервью французскому телеканалу LCI.
Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью французскому телевизионному каналу LCI рассказал о ситуации в Украине.
В том числе заместитель главы Совета Безопасности России затронул тему того, как может быть достигнуто перемирие между сторонами.
Дмитрий Медведев отметил, что при нынешних условиях отказа Украины от вступления в НАТО теперь недостаточно для объявления мира.
Сейчас, рассказал Медведев, для объявления мира Российская Федерация должна получить гарантии своей безопасности.
"Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ", - рассказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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