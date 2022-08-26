Производитель вакцины против COVID-19 Moderna подает в суд на конкурентов Pfizer и BioNTech

Производитель вакцины против COVID-19 Moderna подает в суд на Pfizer и немецкого производителя лекарств BioNTech, обвиняя своих основных конкурентов в копировании технологии Moderna для создания собственной вакцины.

Moderna заявила в пятницу, что вакцина Comirnaty от Pfizer и BioNTech нарушает патенты, которые Moderna подала несколько лет назад.

Компания защищает технологию, лежащую в основе профилактической вакцины Spikevax. Иски о нарушении патентных прав поданы как в федеральный суд США, так и в немецкий суд.

Пресс-секретарь Pfizer Пэм Эйзеле заявила, что компания не полностью рассмотрела иск Moderna, но производитель лекарств был удивлен им, учитывая, что их вакцина основана на запатентованной технологии, разработанной как BioNTech, так и Pfizer.

Она сказала, что Pfizer Inc., базирующаяся в Нью-Йорке, будет решительно защищаться от любых обвинений в этом деле.

В жалобе Moderna сказано, что когда появился COVID-19, ни у Pfizer, ни у BioNTech не было опыта Moderna в разработке мРНК-вакцин против коронавирусов.

Moderna заявила, что начала разработку своей технологической платформы мРНК в 2010 году, и это помогло компании быстро произвести вакцину против COVID-19 после того, как в начале 2020 года разразилась пандемия.

Moderna отмечает в своей жалобе, что Pfizer и BioNTech скопировали некоторые важные особенности ее технологии, в том числе сделали точно такую же химическую модификацию своей мРНК, которую ученые Moderna впервые разработали несколькими годами ранее и продолжили использовать в Spikevax.