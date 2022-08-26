В Индии распространяется новая инфекция – томатный грипп

Министерство здравоохранения Индии сообщает, что среди детей быстро распространяется новая инфекция, получившая название «томатный грипп.

По меньшей мере 82 ребенка младше 5 лет были инфицированы к концу июля в южном штате Керала после того, как в мае там был выявлен первый пациент.

Инфекции в настоящее время зарегистрированы в трех других штатах, в том числе у 26 детей в возрасте от 1 до 9 лет в Одише.

Инфекция получила свое название от появления красных и болезненных волдырей по всему телу, которые постепенно увеличиваются до размера помидора.

Согласно статье в британском медицинском журнале Lancet, болезнь распространяется при тесном контакте и не является опасной для жизни.

Томатный грипп также может быть новым вариантом болезни рук, ящура, которая распространена среди детей младше 5 лет.

Лекарства от этой болезни не существует, но она обычно проходит сама. Маленькие дети подвергаются повышенному риску из-за использования подгузников, их склонности прикасаться к грязным поверхностям и их склонности брать предметы в рот.

Авто статьи отмечает, что, учитывая сходство с болезнью ящура, если вспышка томатного гриппа у детей не контролируется и не предотвращается, передача может привести к серьезным последствиям, распространяясь и на взрослых.