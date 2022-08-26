В Индии распространяется новая инфекция – томатный грипп
Министерство здравоохранения Индии сообщает, что среди детей быстро распространяется новая инфекция, получившая название «томатный грипп.
По меньшей мере 82 ребенка младше 5 лет были инфицированы к концу июля в южном штате Керала после того, как в мае там был выявлен первый пациент.
Инфекции в настоящее время зарегистрированы в трех других штатах, в том числе у 26 детей в возрасте от 1 до 9 лет в Одише.
Инфекция получила свое название от появления красных и болезненных волдырей по всему телу, которые постепенно увеличиваются до размера помидора.
Согласно статье в британском медицинском журнале Lancet, болезнь распространяется при тесном контакте и не является опасной для жизни.
Томатный грипп также может быть новым вариантом болезни рук, ящура, которая распространена среди детей младше 5 лет.
Лекарства от этой болезни не существует, но она обычно проходит сама. Маленькие дети подвергаются повышенному риску из-за использования подгузников, их склонности прикасаться к грязным поверхностям и их склонности брать предметы в рот.
Авто статьи отмечает, что, учитывая сходство с болезнью ящура, если вспышка томатного гриппа у детей не контролируется и не предотвращается, передача может привести к серьезным последствиям, распространяясь и на взрослых.
Опубликовано: Светлана Репина
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