Медведев потребовал от Украины и НАТО гарантировать безопасность России
Бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что России нужны гарантии безопасности.
Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью французскому телевизионному каналу LCI рассказал об условиях мира с Украиной.
По словам бывшего российского президента, учитывая обстановку, отказал киевский властей от курса на вступление в НАТО теперь недостаточно.
Дмитрий Медведев в интервью заявил, что Россия нуждается в том, чтобы Запад и Украина гарантировали ее безопасность.
"Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ" - отметил он.
Опубликовано: Николай Скира
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