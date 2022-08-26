Медведев потребовал от Украины и НАТО гарантировать безопасность России

Бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что России нужны гарантии безопасности.

Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью французскому телевизионному каналу LCI рассказал об условиях мира с Украиной.

По словам бывшего российского президента, учитывая обстановку, отказал киевский властей от курса на вступление в НАТО теперь недостаточно.

Дмитрий Медведев в интервью заявил, что Россия нуждается в том, чтобы Запад и Украина гарантировали ее безопасность.

"Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ" - отметил он.