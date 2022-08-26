Вдова Коби Брайанта рассказала, на что потратит 16 млн долларов, выигранных в судебном процессе

У Ванессы Брайант большие планы на 16 миллионов долларов, выигранных округом Лос-Анджелес в ее судебном процессе по поводу фотографий места крушения вертолета ее мужа.

Вдова знаменитого баскетболиста Коби Брайанта планирует пожертвовать деньги спортивному фонду Mamba & Mambacita Sports Foundation, некоммерческой организации, названной в память о ее муже и дочери Джианне, сообщает Los Angeles Times.

Фонд, созданный Коби в 2016 году и переименованный после краха в 2020 году, занимается финансированием и спортивными программами для спортсменов.

Присяжные присудили 16 миллионов долларов Брайанту и еще 15 миллионов долларов Крису Честеру, чья жена Сара и дочь Пэйтон также погибли в авиакатастрофе.

Судебная тяжба длилась более двух лет. Во время судебного разбирательства команда юристов Брайант утверждала, что она испытала эмоциональный стресс из-за того, что несколько сотрудников департамента шерифа округа Лос-Анджелес и пожарной охраны поделились фотографиями с места крушения, в том числе фотографиями тел ее мужа и дочери.

Большая часть денег поступила от департамента шерифа, поскольку присяжные обнаружили, что в департаменте существует устоявшаяся практика обмена такими фотографиями.

Брайант также урегулировала судебные иски против вертолетной компании, участвовавшей в смертельном полете, и имущества пилота Ара Зобаяна, который также погиб в авиакатастрофе.

Адвокат Ванессы Брайант Луис Ли заявил, что его клиентка с самого начала стремилась только к восстановлению справедливости.

Он также сообщил, что Брайант не колебалась, когда округ пытался заставить ее пройти принудительную психиатрическую экспертизу.