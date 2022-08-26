Римские руины снова появляются из реки в пострадавшей от засухи Европе почти 2000 лет спустя

Падение уровня воды выявило массивный комплекс римских руин в Испании, поскольку Европа продолжает бороться с рекордной засухой.

Древние римляне начали строительство военного лагеря на территории нынешней северо-западной Испании, вдоль реки Лима в Галиции, примерно в 75 году нашей эры.

Через 100 лет они покинули эти места. Оставшиеся руины были затоплены после строительства плотины в 1949 году, создавшей водохранилище Ас-Кончас.

Древний лагерь снова появился на берегу реки. Весь его разрушенный комплекс выставлен на обозрение, как показали кадры с беспилотника, опубликованные 26 августа.

На аэрофотоснимках видна обширная коллекция аккуратно организованных каменных построек, в основном сделанных из серо-коричневого булыжника.

Основания колонн, вершины которых давно исчезли, украшают каменные стены высотой по пояс. Единственная арка все еще стоит, несмотря на долгое время и воздействие воды.

Это Aquis Querquennis, который местные жители называют «Cidá» или «городом». В период расцвета здесь размещалось до 600 римских солдат.

В нем было несколько бараков, два зернохранилища, больница, храм и термальные ванны из местных природных горячих источников.

Aquis Querquennis находится к северо-западу от Мадрида, недалеко от испанско-португальской границы.