Марк Цукерберг рассказал, почему он перестал бегать трусцой и как теперь борется со стрессом

Марк Цукерберг в подкасте «Опыт Джо Рогана» рассказал о своих способах борьбы со стрессом, вызванным его ролью генерального директора Meta.

Он сказал, что просыпаясь по утрам, видит в своем телефоне множество сообщений. По его словам, это нехорошо, потому что люди предпочитают сообщать приятные новости лично, а не по телефону.

Цукерберг говорит, что утром ему нужно перезагрузить себя и быть в состоянии быть продуктивным и не нервничать по этому поводу.

Раньше он много бегал трусцой, но это не помогало, поскольку во время бега можно думать. Теперь он увлекся ММА, смешанными единоборствами.

По его словам, это увлекательно физически и интеллектуально, поскольку не позволяет сосредоточиться на чем-то другом.

Цукерберг отмечает, что ММА – идеальный способ борьбы со стрессом, потому что не дает ослабить концентрацию внимания ни на одну секунду.

Раньше генеральный директор Meta рассказывал о своей любви к водным видам спорта, в частности, к серфингу и подводному плаванию.

Сейчас он посвящает упражнениям час или даже больше каждое утро.