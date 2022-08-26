Spiegel: Агенты Путина подрывают Германию
Немецкое издание Spiegel пишет, что "агенты Путина" начали подрывать Германию.
Немецкое известное издание Spiegel пишет, что "российская агентура" наводнила всю Германию.
Издание пишет о "широкомасштабном наступлении" русских спецслужб на страны Запада. В материале говорится, что правительство Германии не может справиться.
"В широкомасштабном наступлении русские спецслужбы атакуют Запад. Они проникают в компьютерные сети, они шпионят, агитируют, саботируют – и даже убивают. Почему федеральное правительство бездействует", - пишет издание.
По заявлению авторов, российские спецслужбы имеют влияние на руководство страны и на политические партии Германии.
Отмечается, что ФСБ, разведка и другие спецслужбы - всего десятки тысяч человек работают по всей Германии.
Опубликовано: Николай Скира
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