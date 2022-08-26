Spiegel: Агенты Путина подрывают Германию

Немецкое издание Spiegel пишет, что "агенты Путина" начали подрывать Германию.

Немецкое известное издание Spiegel пишет, что "российская агентура" наводнила всю Германию.

Издание пишет о "широкомасштабном наступлении" русских спецслужб на страны Запада. В материале говорится, что правительство Германии не может справиться.

"В широкомасштабном наступлении русские спецслужбы атакуют Запад. Они проникают в компьютерные сети, они шпионят, агитируют, саботируют – и даже убивают. Почему федеральное правительство бездействует", - пишет издание.

По заявлению авторов, российские спецслужбы имеют влияние на руководство страны и на политические партии Германии.

Отмечается, что ФСБ, разведка и другие спецслужбы - всего десятки тысяч человек работают по всей Германии.