Россия готова продлить соглашение о совместном использовании космических полетов с США

Россия будет готова продлить соглашение с Соединенными Штатами о совместных полетах на Международную космическую станцию после 2024 года, если первые три полета пройдут успешно.

В июле НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» подписали соглашение, позволяющее российским космонавтам летать на космических кораблях американского производства в обмен на то, что американские астронавты смогут летать на российских кораблях «Союз».

Российское информационное агентство РИА тогда сообщило, что соглашение предусматривает в общей сложности шесть полетов в период с 2022 по 2024 год, при этом каждая страна получит по три полета на космических кораблях друг друга.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что на данный момент подписано соглашение на три полета.

Россия поставила под сомнение космическое сотрудничество в других областях и говорила о выходе из Международной космической станции после 2024 года.

Речь шла также о создании Россией собственной орбитальной станции. Однако вопрос даты оставался открытым.

Согласно подписанному в июле соглашению о совместном полете, осенью российский космонавт Анна Кикина полетит на космическом корабле Crew Dragon, разработанном американской аэрокосмической компанией SpaceX.

Исследование космоса было одной из немногих областей, в которых Советский Союз и Соединенные Штаты сотрудничали во время холодной войны, кульминацией чего стало символическое «космическое рукопожатие» между космонавтом и астронавтом во время миссии «Аполлон-Союз» в 1975 году.