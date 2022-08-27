Великобритания увеличила добычу природного газа на фоне энергетического кризиса
Добыча природного газа в Великобритании увеличилась на 26% в первой половине 2022 года, поскольку объемы поставок в Европу резко возросли.
Британские производители энергии увеличили поставки на 3,5 миллиарда кубометров в первой половине 2022 года за счет бурения новых месторождений в Северном море и сокращения остановок.
Согласно официальным данным, с начала конфликта на Украине Великобритания увеличила поставки природного газа в хранилища Европы.
Континент столкнулся с энергетическим кризисом после того, как Россия сократила поставки газа в регион, где цены на сырье взлетели до рекордно высокого уровня.
Европейские правительства изо всех сил пытаются найти альтернативу российскому газу. Они надеются заполучить все, что могут, чтобы обеспечить достаточно поставок в холодные месяцы, в том числе из Великобритании, относительно небольшого экспортера.
Избыток природного газа в Великобритании летом означал, что у нее было достаточно запасов для своих европейских соседей, но вряд ли это произойдет нынешней зимой.
В Европе производители электроэнергии и промышленные потребители отказываются от газа по мере роста его цен.
Операторы в Германии, Нидерландах и Дании переходят на угольное производство электроэнергии и даже на формы нормирования, чтобы справиться с дефицитом.
Опубликовано: Светлана Репина
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