Spiegel: Российские спецслужбы управляют Германией
Немецкое издание Spiegel пишет, что российские агенты работают по всей Германии.
Spiegel пишет, что российские агенты буквально наводнили всю Германию.
Авторы уверяют, что "агенты Путина" управляют членами немецкий партий и другими сотрудниками правительства.
В статье говорится, что десятки тысяч сотрудников Федеральной службы безопасности, российской разведки и других спецслужб.
Также журналисты пишут про самое настоящее "наступление" российской агентуры на Германию.
"В широкомасштабном наступлении русские спецслужбы атакуют Запад. Они проникают в компьютерные сети, они шпионят, агитируют, саботируют – и даже убивают. Почему федеральное правительство бездействует", - пишут авторы.
Опубликовано: Николай Скира
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