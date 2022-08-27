Израильские ВВС нанесли ракетные удары по научному центру в Сирии
Израильские F-16 нанесли ракетные удары по научному центру в районе города Масьяфа в Сирии.
В ходе брифинга заместитель руководителя Центра по применению враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров сообщил, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по исследовательскому центру, уничтожив слады с оборудованием.
"Силам ПВО Сирии, вооруженных российскими ЗРК "Панцирь-С1" и "С-75" удалось перехватить несколько управляемы ракет", — рассказал генерал.
Егоров добавил, что в результате обстрела Алеппо со стороны террористов из района Текад, получили ранения трое военнослужащих правительственных войск Сирии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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