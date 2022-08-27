Израильские ВВС нанесли ракетные удары по научному центру в Сирии

В Италии у мужчины диагностировали одновременно COVID-19, оспы обезьян и ВИЧ

У 36-летнего итальянца после поездки в Испанию появились лихорадка, боль в горле и сыпь в виде волдырей. У него были диагностированы COVID-19, оспа обезьян и ВИЧ.

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