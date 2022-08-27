Newsweek: гражданин США погиб в боях на Украине

В Госдепартаменте США сообщили о смерти американского наёмника, погибшего в ходе боевых действий на Украине.

27 августа американский новостной журнал Newsweek, ссылаясь на достоверный источник из Государственный департамент США, сообщил о смерти гражданина США в боях на Донбассе, где он сражался на стороне ВСУ.

Отмечается, что «из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи» американский чиновник не сообщил сотрудникам издания более подробные личные данные об американском наёмнике.