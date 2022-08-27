ЦРУ призвало президента Польши Дуду забыть о переходе Крыма к Украине
Экс-офицер ЦРУ раскритиковал президента Польши Дуду за слова об "освобождении Крыма.
Бывший офицер Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов ответил на слова президента Польша Анджея Дуды.
Филипп Джиральди заявил, что слова Дуды об освобождении Крыма являются бессмысленными.
"Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл", - заявил Джиральди.
Также бывший американский разведчик заявил, что у Украины нет ни единого шанса на победу.
Опубликовано: Николай Скира
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