Ксавье Бертран предупреждает о загрязнении Ла-Манша Великобританией

Президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран предупредил правительство Франции, о сбросе неочищенных британских сточных вод в Ла-Манш и Северное море.

«Изображения, переданные многочисленными международными СМИ, на которых видно, как неочищенные сточные воды в изобилии стекают в Ла-Манш и Северное море с пляжей Соединенного Королевства, вызвали (...) большую обеспокоенность из-за загрязнения», — отметил Бертран в письме на имя госсекретаря Франции по морю Эрве Бервиля.

Ситуация ухудшилась после Brexit, поскольку Соединенное Королевство освободило себя от европейских правил в вопросах окружающей среды, говорится в документе.

«Законодательная норма Великобритании (...) освобождает водоканалы от обязанности очищать сточные воды перед сбросом их в море», - подчеркнул Бертран, - «Такая практика компаний представляет собой настоящую экологическую катастрофу».

Европейская комиссия заявила в четверг, что вскоре ответит на жалобы депутатов Европарламента по этому поводу.

«Мы рассчитываем на то, что Великобритания выполнит все свои юридические обязательства (...), чтобы предотвратить любой ущерб здоровью и окружающей среде», — написал в пятницу в Твиттере комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.