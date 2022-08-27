Ксавье Бертран предупреждает о загрязнении Ла-Манша Великобританией
Президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран предупредил правительство Франции, о сбросе неочищенных британских сточных вод в Ла-Манш и Северное море.
«Изображения, переданные многочисленными международными СМИ, на которых видно, как неочищенные сточные воды в изобилии стекают в Ла-Манш и Северное море с пляжей Соединенного Королевства, вызвали (...) большую обеспокоенность из-за загрязнения», — отметил Бертран в письме на имя госсекретаря Франции по морю Эрве Бервиля.
Ситуация ухудшилась после Brexit, поскольку Соединенное Королевство освободило себя от европейских правил в вопросах окружающей среды, говорится в документе.
«Законодательная норма Великобритании (...) освобождает водоканалы от обязанности очищать сточные воды перед сбросом их в море», - подчеркнул Бертран, - «Такая практика компаний представляет собой настоящую экологическую катастрофу».
Европейская комиссия заявила в четверг, что вскоре ответит на жалобы депутатов Европарламента по этому поводу.
«Мы рассчитываем на то, что Великобритания выполнит все свои юридические обязательства (...), чтобы предотвратить любой ущерб здоровью и окружающей среде», — написал в пятницу в Твиттере комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.
Опубликовано: Тарас Медведев
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