Россия блокирует соглашение ООН по ядерному договору из-за пункта о Запорожье

Россия заморозила в ООН соглашение, которое напрямую нацелено на укрепление партнерского договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Это произошло потому что Москва высказала свое недовольство против пункта о произведении безопасности над Запорожской электростанцией в Украине.

Поскольку не получилась согласовать обоим сторонам совместное заявление, то спустя месяц продолжительных переговоров между 151 страной в ООН в Нью-Йорке стал заключительным ударом по надеждам, чтобы наладить безопасность над вооружениями и сдерживание возобновления гонки вооружений.