Россия блокирует соглашение ООН по ядерному договору из-за пункта о Запорожье
Россия заморозила в ООН соглашение, которое напрямую нацелено на укрепление партнерского договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Это произошло потому что Москва высказала свое недовольство против пункта о произведении безопасности над Запорожской электростанцией в Украине.
Поскольку не получилась согласовать обоим сторонам совместное заявление, то спустя месяц продолжительных переговоров между 151 страной в ООН в Нью-Йорке стал заключительным ударом по надеждам, чтобы наладить безопасность над вооружениями и сдерживание возобновления гонки вооружений.
Опубликовано: Силивончик Алина
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