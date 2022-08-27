МИД России обвинил ООН в отсутствии твердой позиции по обстрелам ЗАЭС

В российском внешнеполитическом ведомстве упрекнули ООН в отсутствии принципиальной позиции по обстрелам ЗАЭС со стороны ВСУ.

В МИД Российской Федерации заявили, что секретариат ООН не имеет твёрдой позиции и чёткого мнения по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"Обратите внимание на распространённое в СМИ высказывание представителя главного секретариата ООН Стефана Дюжаррика. Он заявляет, что в связи с непростой ситуацией на Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины... Создаётся впечатление, что всё время пока ВСУ обстреливает станцию, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальное положение дел. Это беспринципная позиция", — говорится в сообщении. 

В МИД подчеркнули, что в докладе официального представителя секретариата ООН нет ни слова о тех угрозах, которые несёт киевская власть и её вооруженные формирования.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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