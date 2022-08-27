Фокусник-самоучка из Бельгии стал чемпионом мира

Лоран Пирон начал заниматься магией в возрасте 18 лет, и изучал это искусство самостоятельно у уличных фокусников.

Маленький шарик бумаги, который оживает, вертится и позволяет себя приручить: это трюк, полный поэзии, который принес бельгийцу Лорану Пирону титул Чемпиона мира по магии в конце июля в Квебеке.

Лоран - приверженец «Новой магии», он стремится быть рассказчиком и создателем эмоций. 30 июля, соревнуясь с сотней своих коллег, создатель « Бумажного шара», восьмиминутного акта, завоевал 1-е место в общей категории магии и главный приз этого чемпионата мира, который проводится каждые три года.

«Много старых волшебников пришло ко мне после моего номера, чтобы сказать мне, что они поражены этой простотой иллюзии. Это то, что мы хотели с этим шаром бумаги. Мы не заботимся о спецэффектах, цель — волшебные эмоции», - рассказал Лоран Пирон.

Он надеется, что эта новая тенденция переоценит магию, «бедную родственницу» исполнительских искусств, как это произошло с цирком, и сожалеет, что слишком часто представления фокусника лишены художественных световых эффектов и визуального контекста.

Фокусник получил поток предложений показать свой номер публике и своим коллегам в Японии, Англии или Лас-Вегасе и хотел бы выступить на Бродвее.