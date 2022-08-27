Папа Римский Франциск хочет провести службу на Алее Ангелов в Донецке

Глава римско-католической церкви хочет отправиться с визитом в Россию, Донбасс и Украину.

Папа Римский Франциск изъявил желание отправиться с визитом на территорию Украины, Донбасса и России.

Сообщается, что он хочет провести службы в городах всех сторон конфликта, чтобы приблизить его окончание.

Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который регулярно общается с Франциском.

"Его идеальное видение – что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев, чтобы обсудить прекращение конфликта", - пишет Севастьянов.