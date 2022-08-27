Папа Римский Франциск хочет провести службу на Алее Ангелов в Донецке
Глава римско-католической церкви хочет отправиться с визитом в Россию, Донбасс и Украину.
Папа Римский Франциск изъявил желание отправиться с визитом на территорию Украины, Донбасса и России.
Сообщается, что он хочет провести службы в городах всех сторон конфликта, чтобы приблизить его окончание.
Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который регулярно общается с Франциском.
"Его идеальное видение – что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев, чтобы обсудить прекращение конфликта", - пишет Севастьянов.
Опубликовано: Николай Скира
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