После атаки на позиции 93-й бригады ВСУ силам коалиции удалось продвинуться вглубь территории и провести артподготовку по объектам принятия решений.

За прошедшие сутки националисты потеряли на Харьковском направлении более 40 км территории, на которой попытались укрепить свои позиции.

В результате удара по штабу тероброны были уничтожены находившиеся в нем офицеры ВСУ.

Минобороны РФ сообщает также, что подразделения ВДВ в субботу не допустили прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении.