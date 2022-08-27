ВС России уничтожили штаб теробороны под Харьковом
После атаки на позиции 93-й бригады ВСУ силам коалиции удалось продвинуться вглубь территории и провести артподготовку по объектам принятия решений.
За прошедшие сутки националисты потеряли на Харьковском направлении более 40 км территории, на которой попытались укрепить свои позиции.
В результате удара по штабу тероброны были уничтожены находившиеся в нем офицеры ВСУ.
Минобороны РФ сообщает также, что подразделения ВДВ в субботу не допустили прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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