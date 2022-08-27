Тайвань заявляет, что учения Китая укрепили международную солидарность
Масштабные военные учения хина вокруг Тайваня только укрепили решимость союзников посетить островную демократию и продемонстрировать солидарность, заявил МИД Тайбэя Джозеф Ву.
Пекин организовал беспрецедентные морские и воздушные учения в отместку за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в этом месяце, в результате чего напряженность достигла самого высокого уровня за последние десятилетия.
Три американских политика посетили страну вслед за Пелоси, последней из которых была сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, которая в пятницу встретилась с президентом Тайваня Цай Инь-Вэнь.
"Мы не перестанем заводить друзей только из-за китайских угроз в адрес Тайваня", - заявил Ву на брифинге для иностранных СМИ.
Опубликовано: Силивончик Алина
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