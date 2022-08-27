В оккупированной Россией Херсоне сделали телевизионную станцию «Таврия ТВ»
В городе Херсон на прошлой неделе раздались аплодисменты, когда Антон Алиханов перерезал красную ленту в честь торжественного открытия местной телевизионной станции "Таврия ТВ".
Новый канал является частью пропагандистской кампании в Херсоне, которая, как надеется Россия, поможет укрепить свою власть над южноукраинским городом, оккупированным в первые дни вторжения.
Алиханов, губернатор Калининградской области России, заявил, что журналисты из его города приедут в Херсон, чтобы “помочь” новому каналу найти правильное сообщение.
Кремль назначил различные российские регионы “кураторами” различных частей оккупированной Украины.
Кирилл Стремоусов, заместитель главы российских оккупационных властей Херсона, не скрывал миссии канала: “Таврия теперь начнет работать, как одна большая машина, которая будет не просто заниматься пропагандой, но и пропагандировать семью, добро, счастье и любовь, конечно, вместе с большой, единой Россией.”
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Глава Минюста Чехии предупредил о революционной ситуации в Европе
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Трамп намерен предотвратить изучение изъятых документов и требует отставки судьи
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием