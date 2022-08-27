В оккупированной Россией Херсоне сделали телевизионную станцию «Таврия ТВ»

В городе Херсон на прошлой неделе раздались аплодисменты, когда Антон Алиханов перерезал красную ленту в честь торжественного открытия местной телевизионной станции "Таврия ТВ".

Новый канал является частью пропагандистской кампании в Херсоне, которая, как надеется Россия, поможет укрепить свою власть над южноукраинским городом, оккупированным в первые дни вторжения.

Алиханов, губернатор Калининградской области России, заявил, что журналисты из его города приедут в Херсон, чтобы “помочь” новому каналу найти правильное сообщение.

Кремль назначил различные российские регионы “кураторами” различных частей оккупированной Украины.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы российских оккупационных властей Херсона, не скрывал миссии канала: “Таврия теперь начнет работать, как одна большая машина, которая будет не просто заниматься пропагандой, но и пропагандировать семью, добро, счастье и любовь, конечно, вместе с большой, единой Россией.”