Британии еще предстоит полностью отказаться от российского топлива, согласно данным официального отчета, что Великобритания успешно свела закупки к нулю.

Управление национальной статистики сообщило в среду, что Великобритания впервые за всю историю не импортировала топливо из России в июне. Это наводило на мысль, что правительство достигло своих целей по поэтапному прекращению всех закупок природного газа и нефти после вторжения в Украину.

Сообщается, что импорт дизельного топлива из России за месяц составил 106 тыс. тонн, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании. Этот показатель снизился примерно на 50% по сравнению с предыдущим годом. Он согласился с тем, что российский импорт сырой нефти не осуществляется.