В Британии назвали три причины устойчивости экономики России
Британские эксперты рассказали по каким трём причинам российская экономика продолжает сохранять устойчивость.
В субботу, 27 августа 2022 года, британский новостной журнал The Economist заявил, что благодаря действиям Центробанка, историческому опыту и нефти российская экономика смогла выдержать санкционное давление Запада.
Эксперты The Economist высоко оценили действия, которые Центральный банк РФ предпринял после введения антироссийских санкций Запада, превратившие российский рубль в одну из самых устойчивых валют и отметили факт того, что введённые странами Запада санкции не смогли в значительной мере повлиять на добычу и экспорт нефти.
Также немаловажную роль в обеспечении сохранности экономики РФ, по мнению обозревателей британского журнала, сыграл исторический опыт, так как за свою историю Россия неоднократно сталкивалась с кризисами, что позволило правительству научиться противостоять возникающим трудностям.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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