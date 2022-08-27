Папа Франциск назначит новых кардиналов, которые выберут его преемника
Папа Франциск назначает 20 новых кардиналов, выбранных из четырех уголков мира, большинство из которых в один прекрасный день могут выбрать преемника понтифика.
Франциск поднял вопрос о возможности ухода на пенсию из-за ухудшения состояния здоровья, по пути, избранному его предшественником Бенедиктом XVI. Если бы он это сделал, для выбора преемника был бы созван конклав с участием всех кардиналов в возрасте до 80 лет.
Шестнадцать из 20 кардиналов, которые будут созданы в субботу, будут иметь право участвовать в этом конклаве в зависимости от их возраста.
После этих выходных Франциск выберет 83 из 132 кардиналов, которые в настоящее время имеют право избрать нового папу римского.
Опубликовано: Силивончик Алина
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