Папа Франциск назначит новых кардиналов, которые выберут его преемника

Папа Франциск назначает 20 новых кардиналов, выбранных из четырех уголков мира, большинство из которых в один прекрасный день могут выбрать преемника понтифика.

Франциск поднял вопрос о возможности ухода на пенсию из-за ухудшения состояния здоровья, по пути, избранному его предшественником Бенедиктом XVI. Если бы он это сделал, для выбора преемника был бы созван конклав с участием всех кардиналов в возрасте до 80 лет.

Шестнадцать из 20 кардиналов, которые будут созданы в субботу, будут иметь право участвовать в этом конклаве в зависимости от их возраста.

После этих выходных Франциск выберет 83 из 132 кардиналов, которые в настоящее время имеют право избрать нового папу римского.